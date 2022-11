Nederland mag ‘probleemwolf’ best afschieten van Brussel

Met video Elf dode schapen in weiland gevonden in Sprang-Capelle, mogelijk wolf rennend op beeld te zien

SPRANG-CAPELLE – In een weiland in de buurt van de Witte Dijk in Sprang-Capelle zijn maandag elf doodgebeten schapen aangetroffen. Het vermoeden bestaat dat een wolf daar verantwoordelijk voor is. Onduidelijk nog is of het de wolf betreft die figureert op een filmpje dat bij Raamsdonk is gemaakt.

14 november