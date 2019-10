Nederland mag Turken foto en vingerafdruk blijven verplichten voor verblijfsvergunning

In de associatieovereenkomst tussen Turkije en de EU uit 1963 is afgesproken dat EU-landen geen nieuwe beperkingen voor Turkse onderdanen mogen invoeren. Het leveren van biometrische gegevens is wel degelijk een nieuwe beperking, aldus het hof in Luxemburg, maar dat kan worden toegestaan als daar een goede reden voor wordt aangevoerd. In dit geval kan de regeling volgens de rechters in Luxemburg worden gerechtvaardigd vanwege het doel: het voorkomen en bestrijden van identiteits- en documentfraude.