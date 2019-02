Nederland massaal aan de vog: recordaantal aanvragen

Aanvragers ontvangen alleen een vog als ze in het (recente) verleden geen (relevante) strafbare feiten gepleegd hebben. Zo krijgen penningmeesters van een voetbalclub geen papiertje als ze veroordeeld zijn voor boekhoudfraude, medewerkers van een kinderdagverblijf kunnen een bewijs vergeten als ze een zedenverleden hebben. Het aantal afwijzingen schommelt al jaren grofweg tussen de 2.500 en 3.500.



De vog-regeling helpt om ‘toekomstige delictplegers’ te weren, blijkt uit eerder onderzoek via het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum (WODC). Ook daalde het aantal criminele activiteiten met vijftig procent bij mensen bij wie een vog geweigerd was: ,,Zo kan de weigering gezien worden als waarschuwing om het leven te beteren”, scheef toenmalig staatssecretaris Klaas Dijkhoff (VVD, Justitie) in 2017.



Maar het systeem is niet waterdicht, waarschuwen kenners. Neem de recente misbruikzaak rond de Rotterdamse atletiekcoach. Die kon gewoon een vog krijgen ondanks eerdere signalen over seksueel misbruik van pupillen. Anderzijds schrikt de regeling ex-criminelen teveel af, wordt gevreesd. In opdracht van het kabinet loopt daarom onderzoek naar jongeren die een mbo-opleiding willen volgen maar in de vog een obstakel zien.



,,Het is schieten met een kanon op een mug”, meent Elina van ’t Zand-Kurtovic, criminoloog (Universiteit Leiden) die eind 2017 promoveerde met onderzoek naar de gevolgen van een vog op de loopbaan van jongeren met strafblad. ,,Zij worden ontmoedigd, sluiten zichzelf bij voorbaat uit.”



Het WODC laat de gehele regeling nog dit jaar evalueren, blijkt uit de onlangs gepubliceerde onderzoeksagenda voor 2019.