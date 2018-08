Nederland niet voorbereid op gevolgen gastekort

Megadrugs­smok­kel Mallorca blijkt Nederland­se familie-aangelegen­heid

23 augustus Twee van de vier Nederlanders die zaterdagnacht met 336 kilo cocaïne werden betrapt op een plezierjacht bij Mallorca, zijn nauwe familie van elkaar. Het gaat om Rob (54) G. uit Schagen en zijn zoon Robbie uit Den Helder (Julianadorp). Eerstgenoemde is de hoofdverdachte in zowel de drugszaak als in een Nederlands witwasonderzoek. ,,Een uiterst joviale en aardige vent", zegt de man die het jacht in 2015 aan G. 'verkocht'.