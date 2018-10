Nederland 'op jacht' naar top-10 duurste sigaretten ter wereld

Als een - laten we zeggen - pakje Marlboro 10 euro gaat kosten, zoals staatssecretaris Blokhuis wil, kan Nederland tot de top-10 landen gaan behoren met duurste sigaretten. Nu staan we dertiende, volgens de vergelijkingssite numbeo.com.

Voor een pakje gewone filtersigaretten betaal je nu iets minder dan 7 euro. Véél goedkoper dan koploper Australië waar je al richting de 20 euro moet neertellen voor een pakje. En daar is het in Down Under nog niet mee gedaan want de prijs moet binnen een paar jaar naar zo'n 25 euro stijgen.

Lees ook Kabinet: alle rookhokken weg Lees meer

Meer dan een tientje

Even shoppen in buurland Nieuw-Zeeland heeft ook weinig zin. Daar kost een pakje tussen de 14 en 15 euro en daarmee is het land van de Kiwi's het op één-na-duurste sigarettenland op aarde. En ook daar zijn prijsstijgingen in de maak in de strijd tegen roken. Ook in Noorwegen, Ierland en Engeland kost een pakje sigaretten momenteel al meer dan een tientje. Daarna komt IJsland met zo'n 9,5 euro.

Het kan overigens nog weleens uitmaken op welke plek in een bepaald land je sigaretten koopt. Volgens numbeo.com staat Amerika achttiende met ruim 6 euro per pakje, maar in New York zijn de peuken duurder.