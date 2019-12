Nederland slibt dicht: weer meer files in 2019

Defensie-dro­nes vlogen boven Gouda om autobran­den te stoppen: ‘Nog nooit eerder vertoond’

8:17 Om de autobranden die Gouda een maand lang teisterden een halt toe te roepen, zette Defensie in juni onbemande vliegtuigen, oftewel drones in. Dat gebeurde nooit eerder in Gouda. Dat zegt de Goudse politieteamchef Ruud van Es in een interview met deze krant. De drones vlogen sinds half juni enkele tijd over de stad en haar bewoners.