Nederland staat muurvast: meer dan 1100 kilometer file

Opnieuw een zware avondspits. Rond 17.30 uur stond er zelfs meer dan 1100 kilometer file in Nederland. Daarmee is deze spits tot nu toe de drukste van het jaar. Op meer dan 250 provinciale- en snelwegen staat het verkeer vast. In sommige gevallen is er volgens de ANWB zelfs een vertraging van dik 2,5 uur.

Het najaar is traditioneel de drukste tijd van het jaar op de weg. Met name de drukte in combinatie met regen (vooral in het zuiden) zorgt donderdagavond voor veel oponthoud. Rond Rotterdam begon de spits erg vroeg door technische problemen in de Beneluxtunnel. Daar was een tunnelbuis een tijd dicht omdat de verlichting was uitgevallen. Op de A4 vanuit Den Haag staat daardoor een lange file met een uur vertraging.

Met name in de Randstad en in het zuiden van het land heeft het verkeer met lange files te maken. Op de A2, A4, A9, A12, A27, A50 en A58 staat het muurvast. De A58 tussen Breda en Bergen op Zoom is ter hoogte van Roosendaal-Oost dicht na een ongeluk met een vrachtwagen en bestelbus. Het verkeer wordt omgeleid via de A16 en A17, meldt Rijkswaterstaat. De weg is naar verwachting rond 18.00 uur vrij.

Een vrachtwagen en bestelbus kwamen daar door onbekende oorzaak in botsing met elkaar. Er is een traumahelikopter geland op de snelweg. Een van de bestuurders raakte gewond.