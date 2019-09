‘Nederland stak miljoenen euro's subsidiegeld in dubieuze denktank’

Verloren gewaand meester­werk van ‘Kunsthal­roof’ Rotterdam duikt mogelijk op

5:01 Eén van de verloren gewaande meesterwerken die zijn buitgemaakt tijdens de ‘Kunsthalroof’ in Rotterdam in 2012 is mogelijk alsnog opgedoken. Het zou gaan om het gestolen topstuk van Lucian Freud (2002) dat ‘in handen is van de onderwereld’.