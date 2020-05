Nederland tobt massaal met anderhalve meter, we komen al snel te dichtbij

De conclusie dat het houden van 1,5 meter afstand in de supermarkt of op het werk zelfs in tijden dat veel mensen binnen blijven moeilijk te realiseren is, is een kleine domper voor het kabinet. De regering kondigde woensdag aan de samenleving weer stukje bij beetje op te gaan starten, waarbij de 1,5 meterregel een van de belangrijke pijlers is. Zo’n 83 procent van de bevolking denkt ook dat het houden van afstand helpt om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.