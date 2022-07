Nederland trekt hitteprotocollen uit de kast: waarschuwing voor extra drukte en pech op de weg

Rijkswaterstaat stelt maandag om 10.00 uur haar hitteprotocol in werking. Dat betekent dat bruggen zullen worden gekoeld en dat gestrande automobilisten zo snel mogelijk van de weg zullen worden gehaald.

,,We kregen vanmorgen de informatie van het KNMI binnen dat het komende maandag al 30 graden wordt, of dat de kans daarop in elk geval groter is dan 70 procent, want heel precies kun je dat natuurlijk niet zeggen”, aldus een woordvoerder van Rijkswaterstaat. ,,Daarom hebben we besloten maandag om 10.00 uur ons hitteprotocol in werking te stellen.”

Als het hitteprotocol geldt, helpt Rijkswaterstaat direct alle automobilisten die met pech langs de snelweg komen te staan. ,,Als we een melding binnenkrijgen van een weginspecteur, of we via camerabeelden iemand zien staan, schakelen we meteen een berger in die de gestrande automobilist naar een veilige locatie met voorziening brengt.” Zoals bijvoorbeeld een tankstation of parkeerplaats. ,,Daar is dan in elk geval schaduw te vinden en wat te drinken.” Op de dagen dat het protocol geldt, doet Rijkswaterstaat dat tussen 10.00 en 20.00 uur.

Quote Lang langs de kant van de weg staan, met grote hitte, is gewoon niet goed. De tempera­tuur van het asfalt kan oplopen tot 50 graden Woordvoerder Rijkswaterstaat

Roosters aanpassen

Het aantal meldingen van gestrande automobilisten kan op hete dagen oplopen tot soms wel twee per minuut, vertelt de woordvoerder. ,,En lang langs de kant van de weg staan, met grote hitte, is gewoon niet goed. De temperatuur van het asfalt kan oplopen tot 50 graden.”

Rijkswaterstaat verwacht ook dat de warmte zal leiden tot problemen bij een aantal bruggen, en die zullen met water worden gekoeld om te voorkomen dat ze niet meer open kunnen.

De ANWB is intussen al bezig de roosters van de Wegenwacht voor maandag en dinsdag aan te passen. ,,Dat houdt in dat we mensen vragen wat vroeger te beginnen of wat langer door te werken, in verband met de verwachte drukte”, zegt een woordvoerder. Ook worden wegenwachten die normaal gesproken actief zijn in de stad, ingezet bij de kustgebieden. Daar verwacht de ANWB 5 tot 10 procent meer drukte.

Voor automobilisten die de komende dagen op pad gaan heeft de ANWB alvast wat tips: - Zet de airco van de auto niet lager dan 6 graden Celsius onder de buitentemperatuur. Een te groot temperatuurverschil is ongezond voor je en kan leiden tot verkoudheid of hoofd- of keelpijn. - Neem een paraplu mee in de auto. Nee, het zal niet gaan regenen, maar tegen de zon. Als je dan pech hebt en de auto uit moet, sta je niet onbeschermd in de zon. - Zet voor vertrek de deuren of ramen van je auto open. Op deze manier kan de ergste warmte vast ontsnappen. - En hoewel het bekend klinkt, gebeurt het nog te vaak: laat je passagiers (dus ook eventuele huisdieren) nooit achter in een afgesloten auto. Ga je naar het buitenland: - Neem dan de reservesleutel mee (,,Teveel mensen doen dat niet”) en bewaar hem niet in de auto ,,Teveel mensen doen dat wel.” - Kijk of je wel Europese dekking hebt en niet alleen dekking voor pechhulp in Nederland. - En voor wie dit weekend met de auto met vakantie gaat: besef dat het deze zaterdag heel druk is op de Europese wegen. Ga liever na het middaguur of nog beter, pas zondag op pad.

Invoering Nationaal Hitteplan

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) treft intussen voorbereidingen voor de invoering van het Nationaal Hitteplan. Het dient onder meer om uitdroging en oververhitting te voorkomen. Daarbij gaat het vooral om ouderen, baby’s, chronisch zieken, bewoners van verzorgingshuizen en mensen die in een sociaal isolement leven. Genoeg drinken en ‘s ochtends de woning ventileren is het devies. Het hitteplan werd vijftien jaar geleden voor het eerst ingesteld.

Het invoeren van een hitteplan bij tropische temperaturen blijkt goed te werken. Ouderen bijvoorbeeld zijn soms zelfs beter beschermd en veiliger dan wanneer er geen hittegolf is. Eerder bleek uit onderzoek van de Volkskrant dat in het verleden ‘honderden, zo niet duizenden levens zijn gespaard door hittemaatregelen, -plannen en -protocollen’.

Vierdaagse

Volgens Weeronline wordt dinsdag zó warm dat het onverantwoord is om dik 40.000 wandelaars van de Nijmeegse Vierdaagse vele tientallen kilometers te laten lopen. In en rond Nijmegen kan de temperatuur oplopen tot 38 of zelfs 39 graden, stelt metereoloog Rico Schröder van Weeronline. ,,Het wordt waarschijnlijk de warmste dag van het jaar met een ongekende temperatuur.”

In 2006, toen de wandelmars na een hete eerste dag werd afgelast omdat er twee lopers waren overleden, was het 32 à 33 graden. De omstandigheden qua luchtvochtigheid en wind - het gaat amper waaien - zijn komende dinsdag vergelijkbaar. Schröder: ,,Maar nu wordt het dus 5 of 6 graden warmer, dat zegt genoeg. Als je kijkt naar wat de temperatuur doet met het lichaam, zou je niet moeten gaan lopen.”

Recordtemperaturen verwacht in Engeland

In het Verenigd Koninkrijk is inmiddels code rood afgekondigd vanwege de verwachte hitte. In heel Engeland worden maandag en dinsdag recordtemperaturen verwacht, waarbij het kwik kan oplopen tot 40 graden, met name in het zuidoosten van het land. Code rood wil zeggen dat ‘een hittegolf zo ernstig is of zo lang aanhoudt dat niet alleen risicogroepen de kans lopen op ziekte en zelfs overlijden, maar ook fitte en gezonde mensen’.

In Nederland wordt op dit moment niet gedacht aan een dergelijke kleurcode. ,,Wij kondigen altijd 48 uur van tevoren een code af. We werken in Nederland heel anders met kleurcodes dan in het Verenigd Koninkrijk”, legt een woordvoerder van het KNMI uit.

