Nederland verandert in een lobbycratie: wie betaalt, die bepaalt

Scrupules zijn niet per se een voordeel als je in de politiek zit. Sommige politici hebben hun carrière grotendeels te danken aan het ontberen ervan. Neem de Amerikaanse president die zich tot winnaar van de verkiezingen uitriep, terwijl lang nog niet alle stemmen waren geteld. Bij het horen van zijn ‘overwinnigsspeech’ waande ik me gelukkig dat ik in een goed functionerende democratie als Nederland woon. Totdat ik me bedacht dat er in ons land ook invloedrijke figuren rondlopen die zich niet door scrupules laten hinderen. Ten koste van de belangen van anderen. De democratie, zo je wilt.