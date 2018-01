Nederland vergaapt zich aan avondrood

Wiebes: grote bedrijven moeten snel stoppen met gas uit Groningen

22 januari Grote Nederlandse bedrijven hebben een brief ontvangen waarin minister Eric Wiebes (Economische Zaken) hen oproept op korte termijn te stoppen met het gebruik van Gronings gas. In de brief wordt het jaartal 2022 genoemd. In dat jaar moeten deze grote bedrijven van het Groningse gas af zijn.