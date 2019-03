Nederland wacht zware ochtendspits door pensioenstaking

Politie, brandweer, ambulancediensten, NS-personeel, buschauffeurs, schoonmakers, havenpersoneel en beveiligers op Schiphol; allemaal voeren ze morgen actie om de pensioenleeftijd niet verder te laten stijgen dan 66 jaar.

Lees ook Maandag 18 maart staking in ochtendspits openbaar vervoer van grote steden Lees meer

Hun acties zullen in het hele land merkbaar zijn. De bonden hebben NS-personeel opgeroepen om het werk vanaf 06.00 in de ochtend stil te leggen. Hoewel de staking na 66 minuten – gelijk aan de pensioenleeftijd – ‘alweer’ voorbij is, verwacht de vervoerder dat passagiers daar de rest van de dag overlast van zullen hebben. Uit voorzorg laat de NS de dienstregeling pas vanaf 07.06 uur ingaan.

De NS weet niet hoeveel medewerkers exact het werk neerleggen, maar de bereidheid om te staken lijkt groot onder het personeel, meldt een woordvoerder.

Een alternatieve manier om naar het werk te komen zal nog niet zo gemakkelijk zijn, want ook bij het streekvervoer in Limburg wordt gestaakt, evenals als bij het stadsvervoer in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag.

Ook hulpverleners doen morgen een duit in het zakje. Politie, brandweer, ambulance en douane rijden ‘s ochtends in een slakkengangetje van – jawel – 66 kilometer per uur over de A28 en A1. De actiecolonne van twintig voertuigen rijdt zo breed mogelijk op de weg. Wie er achteraan rijdt, zal moeten aansluiten. De stoet vertrekt om 7 uur ’s ochtends vanuit Groningen en eindigt 's middags in Den Haag. Daar worden tienduizend demonstranten op het Malieveld verwacht.

Tekst loopt door onder de video

Chaos

De ANWB voorspelt voor het hele land een ‘zware ochtendspits’. De stoet zal minstens een half uur vertraging opleveren. Er rijden ook actiecolonnes vanuit Enschede, Maastricht en Breda naar het Malieveld. Bovendien gaat het regenen waardoor de chaos hoogstwaarschijnlijk alleen maar erger zal worden.

Rijkswaterstaat, die eveneens waarschuwt voor de drukte, noemt de acties ‘onwenselijk’. ,,Weggebruikers krijgen het dringende advies de verkeersinformatie goed in de gaten te houden, zowel voorafgaande aan als tijdens de reis,’” aldus Rijkswaterstaat.

Ook reizigers op Schiphol moeten rekening houden met langere wachtrijen en vertraagde vluchten. Op de luchthaven leggen werknemers in de beveiliging, passagiers- en bagageafhandeling vanaf 12.30 uur hun werk voor 66 minuten neer. Schoonmakers staken de hele dag, vanaf middernacht.

Ook de stakingen van havenarbeiders in Rotterdam, Amsterdam en Den Haag begingen vannacht al. Dat gebeurt volgens vakbond FNV omdat de nachtdienst bij uitstek een voorbeeld is van zwaar werk dat na je 66e niet meer te doen is.