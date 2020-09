Nederland 'Wehkamp van de drugs': Duitsers onderscheppen 11.000 enveloppen

De ‘Wehkamp van de drugs’ zit in een eenvoudige huurwoning

14 september ‘Drugs nodig? U bestelt en wij leveren discreet per post’. Dat moet zo ongeveer het credo zijn geweest van de vier Rotterdammers die er door justitie van worden verdacht vanuit huis xtc, heroïne en cocaïne te hebben verstuurd naar hun afnemers, tot in Canada en Australië aan toe. ,,De Wehkamp van de drugs. Het is net als bij een postorderbedrijf.’’