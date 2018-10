Nederland wordt steeds donkerder: lichtvervuiling neemt af

Veroorde­ling Klaas Otto flinke steun voor OM

19:43 De veroordeling van Klaas Otto zorgde vandaag voor opgeluchte gezichten bij de twee officieren van justitie. De straf van 6 jaar cel is in meerdere opzichten een flinke steun in de rug van het door de verdediging zwaar bekritiseerde Openbaar Ministerie (OM) en de recherche.