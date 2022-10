Nederlander (24) doodgeschoten bij ruzie in België, vier arrestaties

Zo was Esteban nog in de opvang, zo werd hij op straat doodgesto­ken na ruzie met medebewo­ner

Het ene moment was Esteban (36) nog in de opvang voor verslaafden in de Rotterdamse wijk Schiebroek, het volgende moment vocht hij zaterdag op straat voor zijn leven na een ruzie met een 60-jarige medebewoner. Een strijd die hij verloor. Op klaarlichte dag, in het bijzijn van spelende kinderen, werd de Rotterdammer doodgestoken.

