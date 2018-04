Nederlander krijgt in Londen acht jaar cel voor terrorisme

De Nederlander Aweys S. is in Londen veroordeeld tot acht jaar cel wegens terrorisme. De 38-jarige S., wiens vrouw en vijf kinderen in Breda wonen, werd in Engeland groot nieuws omdat hij koningin Elizabeth zou hebben willen ombrengen. S. is veroordeeld omdat hij wilde afreizen naar Syrië om daar te strijden voor de jihad.

De in Somalië geboren S. besloot in 2013 zijn gezin achter te laten in Breda en in Londen te gaan wonen, omdat hij daar een baan als pakketbezorger had gevonden. Maar eenmaal in Engeland radicaliseerde hij, stelt de Britse justitie. Zo sprak hij met Somalische gelijkgestemden op internet over het idee om koningin Elizabeth of toenmalig premier Cameron om te brengen, of het vuur te openen op voetbalsupporters van Tottenham Hotspur.

Gewelddadige extremist

,,Een gewelddadige extremist, gedreven door haat'', noemde aanklager Barnaby Jameson hem eerder dit jaar in een Londense rechtszaal. ,,Haat tegen de ongelovigen, die hij 'vieze mensen' noemt. Haat tegen joden, die hij wilde doden met een AK-47. Zijn haat is zo groot, dat hij bereid was de vorst en de toenmalig premier van dit land te doden.'' De rechter noemde zijn uitspraken op internet vandaag een 'gevaarlijk bewijs voor uw radicalisering'.

Vakantie

S. werd vorige maand na een langdurig proces al schuldig bevonden. Niet aan het voorbereiden van een aanslag, wel aan een andere vorm van terrorisme: S. was van plan om naar Syrië of Irak te reizen, om daar te vechten voor IS. Toen hij op 23 maart naar Turkije wilde vliegen, hield de Britse politie hem op het vliegveld aan. De veiligheidsdiensten hielden hem toen al zeker een half jaar scherp in de gaten. S. zei tijdens zijn proces geen woord, zijn advocaat ontkende alle beschuldigingen en stelde dat S. slechts op vakantie wilde naar Somalië.