Nederlander neemt voorschot op versoepelingen en negeert coronaregels

Ondertussen wachten veel Nederlanders die versoepelingen niet af. Zo zien winkel- en ov-bedrijven het aantal overtredingen van de mondkapjesplicht sinds drie weken toenemen. ,,Er ontstaan steeds meer discussies met klanten die al gevaccineerd zijn, of om een andere reden het nut van mondkapjes niet meer inzien”, zegt Pedro Peters van brancheorganisatie OV-NL. Hij voorziet nog meer discussies omdat de mondkapjesplicht in het openbaar vervoer waarschijnlijk wel blijft bestaan. ,,Het zal alleen maar lastiger worden als mensen op andere plekken géén mondkapje meer hoeven dragen.”

Bezoekers thuis

Het minste draagvlak is er voor de regel waarbij per dag thuis maximaal vier bezoekers mogen worden ontvangen. Daar staat nog maar 44 procent van de Nederlanders achter. Ook mogen mensen maximaal in groepen van vier iets ondernemen. Dit weekend werden op veel plekken in Nederland examenfeestjes gevierd en in (grotere) gezelschappen naar wedstrijden van Oranje op het Europees kampioenschap voetbal gekeken. Het kabinet versoepelt vanaf volgende week zaterdag ook de bezoekregel: dan mogen er maximaal acht bezoekers per dag thuis worden ontvangen.