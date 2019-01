Nederlander verzot op pulpnieuws

Kamer geschokt over onveilige aso-azc's: ‘Russische roulette’

17:59 De Tweede Kamer is van links tot rechts geschokt over het inspectierapport over de onveilige werksituatie in ‘aso-azc's’. Volgens de PVV wordt er Russische roulette gespeeld met de veiligheid van medewerkers.