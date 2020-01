Nederlanders actief op gehackt forum voor neonazi’s

Kamer wil Boei­ng-top­man spreken over vliegcrash Turkish Airlines

23 januari De Tweede Kamer wil Boeing-topman David Calhoun aan de tand voelen over een vliegcrash bij Schiphol in 2009. Centrale vraag zal zijn of er vanuit de Verenigde Staten druk is uitgeoefend op onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). Of Calhoun komt, moet nog blijken. De hoorzitting moet plaatsvinden op 6 februari.