Nederlanders bewegen meer dan wie ook in de EU

Van de Nederlanders doet 80 procent wekelijks aan zaken als fietsen, wandelen, tuinieren of zwemmen, tegenover 44 procent gemiddeld in de EU.



Dat blijkt uit het rapport 'Eurobarometer - sport en fysieke activiteit' van de Europese Commissie. Daarvoor werd in 2017 bij ruim 28.000 Europeanen (onder wie 1040 Nederlanders) van 15 jaar en ouder in kaart gebracht hoe vaak ze bewegen.



Een verklaring voor de hoge beweegdrang van Nederlanders is de goede infrastructuur, zegt Eco de Geus, hoogleraar psychofysiologie en individuele verschillen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en voorzitter van de commissie beweegrichtlijnen. De grote hoeveelheid fiets- en voetpaden in Nederland maakt het makkelijk erop uit te trekken of naar het werk te fietsen.



Ook het verenigingsleven in Nederland is volgens De Geus een verklaring voor het gezonde gedrag. Nergens in Europa zijn zoveel mensen lid van een sportvereniging als in Nederland (27 procent tegenover 12 procent gemiddeld in Europa).