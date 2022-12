Nederlanders hebben in 230 jaar slavernij 600.000 Afrikanen als slaaf over de oceaan verscheept

Gerda en Jan zitten 24 uur per dag in de stank: ‘Alsof je met je neus boven varkensuri­ne hangt’

Voor de stank die van industrieterrein Zenkeldamshoek in Goor komt, is geen ingewikkelde geurmeting nodig. Voor Gerda en Jan Vehof, die er direct naast wonen, is die lucht een hel. Maar wie is daarvoor verantwoordelijk? Er zijn meerdere ‘verdachten’.

18 december