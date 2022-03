Nederlanders laten hun hart spreken voor Oekraïne: al bijna 10 miljoen euro binnen

Op Giro555 dat vandaag is geopend voor hulp aan Oekraïne stond de teller om 16.00 uur op ruim 3,1 miljoen euro, om precies te zijn 3.173.692 euro. Dat maakten de samenwerkende hulporganisaties achter het gironummer dinsdagmiddag bekend. Met de opbrengst leveren de organisaties noodhulp als onderdak, medische zorg en schoon drinkwater aan Oekraïners die zijn getroffen door de oorlogscrisis. ,,We zijn ontroerd dat Nederlanders zich massaal hardmaken voor Oekraïners. Nederland toont zich solidair en dat is fantastisch om te zien”, zegt actievoorzitter Kees Zevenbergen van Giro555.

Bij uitzonderlijke rampen slaan elf samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. De hulporganisaties achter deze actie zijn onder meer Stichting Vluchteling, CARE Nederland, Oxfam Novib, Save the Children, Unicef, het Nederlandse Rode Kruis en Kerk in Actie.

Stichting Vluchteling en Rode Kruis

Met het gezamenlijke Giro555 is een einde gekomen aan de gironummers die Stichting Vluchteling en het Rode Kruis eerder hadden geopend voor donaties voor hulp aan Oekraïne. Via Giro999 van eerstgenoemde hulporganisatie kwam in vijf dagen tijd (donderdag tot en met maandag) 2,8 miljoen euro binnen. Dat is heel veel volgens woordvoerder Wouter Booij. ,,Nederland is heel solidair met de Oekraïne’’, zegt hij aan de telefoon vanuit Polen, meer bepaald vlakbij de Oekraïens-Poolse grensovergang Medyka. ,,Heel heftig die grote aantallen vluchtelingen en hun situatie maar gelukkig worden ze goed opgevangen.’’

Het Rode Kruis haalde in vier dagen tijd via giro 5125 maar liefst 3,7 miljoen euro op voor Oekraïne, zegt woordvoerster Iris van Deinse. Het gironummer werd donderdag om 17.00 uur opengesteld. Een dag later was er al een half miljoen euro binnen. Zaterdag, zondag en maandag kwam daar nog eens 3,2 miljoen euro bij. Giro555 meegerekend levert dat een tussenstand op van 9,6 miljoen euro voor Oekraïne. ,,Wij constateren een enorme geefbereidheid bij de mensen in Nederland’’, aldus de zegsvrouw.

Het Rode Kruis besteedt de donaties aan humanitaire hulp voor Oekraïne en omliggende landen. De hulporganisatie deelde in Oekraïne inmiddels 30.000 pakketten met voedsel en hygiëneproducten uit en bracht tienduizenden liters schoon drinkwater naar belangrijke plekken zoals ziekenhuizen, luidt het in een persbericht.

Ook in omliggende landen is het Rode Kruis actief met de opvang en ondersteuning van mensen die vluchten, onder meer in Polen, Slowakije, Hongarije en Roemenië. Hulpteams delen water, voedsel en toiletspullen uit en er wordt eerste hulp verleend. Ook zorgt de organisatie voor tijdelijk onderdak en worden er simkaarten uitgedeeld. ,,Zodat zij beter contact kunnen houden met dierbaren op de vlucht of in Oekraïne”, aldus het Rode Kruis.

Giro555 werd de afgelopen jaren geopend voor de coronabestrijding in arme landen, de aardbeving op het Indonesische eiland Sulawesi en de bestrijding van ebola. De hulporganisaties zijn zelf of via lokale partnerorganisaties in het gebied aanwezig en coördineren onderling wie welke hulp waar biedt. Zo geeft het Rode Kruis eerstehulptraining aan mensen die schuilen in metrostations en schuilkelders in Oekraïne, en verlenen mobiele teams van Unicef psychosociale zorg aan getroffen families en kinderen die extra kwetsbaar zijn.

