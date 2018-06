Nederlanders opgepakt na dna-match met IS-wapens in Frankrijk

Twee dagen na de aanslagen in Brussel op 24 maart 2016 ontdekte de politie een appartement in Argenteuil dat door Islamitische Staat als schuilplaats werd gebruikt. In de flat, die door de Franse jihadist Réda K. was gehuurd, werden vijf kalasjnikovs, handvuurwapens, dertig kilo explosieven, ontstekers, valse paspoorten, mobiele telefoons en jihadistische geschriften gevonden.



K. werd op de dag van de inval aangehouden. Op Eerste Paasdag van 2016 werd in Rotterdam-West een tweede terreurverdachte, Anis B., aangehouden. In de kelderbox van zijn woning vond de politie 45 kilo munitie. Het ging om patronen die in Kalasjnikovs worden gebruikt. K. en B. zouden volgens de Franse justitie in Syrië samen actief zijn geweest voor IS. Er waren in maart 2016 geen aanwijzingen dat er een aanslag in Nederland zou plaatsvinden.



Anis B. zou samen met de in Frankrijk opgepakte Reda K. een aanslag hebben willen plegen tijdens het EK aldaar. Twee Algerijnen en een groep wapenhandelaren worden vervolgd wegens het fasciliteren van terreur. In december werd in Rotterdam een 30-jarige man aangehouden, die ervan werd verdacht een terroristische daad voor te bereiden. In zijn woning werden een Kalasjnikov en twee volle patroonhouders gevonden.