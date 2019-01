Nederlanders vast in Thailand door naderende storm

Schoonmaak­ac­ties Waddenzee: ‘De rotzooi die we nu ruimen is pas het begin’

13:25 Zeehondencentrum Pieterburen en Staatsbosbeheer zijn samen met honderden vrijwilligers een grote schoonmaakactie gestart. De dijken liggen vol plastic en piepschuim afkomstig uit de 270 containers die in de nacht van dinsdag op woensdag te water raakte in de Waddenzee. ,,Wat we nu opruimen zijn pas de eerste druppels van wat er drijft in de zee’’, stelt coördinator Arnout de Vries.