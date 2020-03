Nederlanders vast in Vietnam: ‘Het wordt grimmig, militairen met knuppels bij de poort’

UpdateDe groep van 25 Nederlanders die is vastgezet in een hotel in Vietnam is niet besmet met het coronavirus. Dat zegt reizigster Inge uit Capelle aan den IJssel, een van de Nederlanders die daar noodgedwongen zit. ,,Onze reisleidster heeft dat net verteld.” Onduidelijk is of de groep nu weg mag of nog in quarantaine moet blijven.

Ondertussen wordt de situatie bij de ingang van het hotel grimmig, vertelt Inge. De autoriteiten willen steeds nieuwe toeristen die in quarantaine moeten naar het hotel brengen, maar de Nederlanders willen dat niet. ,,Zeker niet nu wij goede uitslagen hebben van de tests. Straks komt er iemand bij die besmet is en dan zijn we weer verder van huis,” vertelt Inge per app. ,,Het is hier grimmig. De militairen staan met knuppels bij de ingang. De consul heeft geadviseerd alles te filmen en als ze echt in actie komen, naar onze kamers te gaan. De consul is druk bezig met de autoriteiten te overleggen.”

Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan weinig zeggen over de situatie in het hotel in Hoi-An in Vietnam, behalve dat er ‘hard wordt gewerkt’ om de groep Nederlanders daar weg te krijgen.

De Nederlanders waren sinds begin deze maand bezig met een rondreis door Vietnam, maar werden in quarantaine gezet toen bleek dat ze op een binnenlandse vlucht in een vliegtuig hebben gezeten met één iemand die corona bleek te hebben. Hoewel de groep niet in contact is geweest met deze persoon, die businessclass vloog, werden de Nederlanders in een leegstaand hotel in quarantaine gezet. Inmiddels zijn daar nog zo’n 25 toeristen uit andere landen bijgekomen.

De afgelopen dagen was het wachten op de testresultaten, die bepalend zijn voor de vraag wanneer de groep weg mag. Inge en Peter (beiden 57 jaar uit Capelle aan den IJssel) hebben vanmiddag begrepen dat niemand van hun groep corona heeft opgelopen. Datzelfde geldt voor hun Belgische reisleider en de twee Vietnamese buschauffeurs. ,,Niemand voelt zich ook ziek,” vertelt Inge per app. ,,Maar onduidelijk is wat er nu gaat gebeuren. Er wordt ook gesproken over de kans dat we toch nog twee weken in quarantaine moeten blijven, ondanks de goede testresultaten.”

Goed eten, maar geen alcohol