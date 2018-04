Nederlanders willen dat bedrijven milieuvriendelijker worden: de vijf grootste vervuilers

Kinderom­buds­man: haal kalifaat­kin­de­ren terug

2:31 Nederlandse kalifaatkinderen die vastzitten in kampen in Syrië en Irak, moeten zo snel mogelijk worden opgehaald door de Nederlandse overheid. Dat is op lange termijn ook beter voor de veiligheid van Nederland zelf, schrijft de Kinderombudsman in een rapport dat vandaag verschijnt. ,,Niets doen is onacceptabel.”