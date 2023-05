Nederlands bedrijf gaat honderdduizenden gekweekte hamburgers per jaar maken

Ruzie en onrust bij de grootste apothekers­ke­ten van het land: ‘De maat is vol’

Vóór de balie lijkt een apotheek het toonbeeld van een serene werkvloer. Achter de schermen, zeker bij Benu-apotheken door heel het land, is de rust echter compleet zoek. Apothekers en assistenten ruziën met hun baas, willen actie of nemen ontslag omdat ze zich ondergewaardeerd voelen. ,,De maat is vol.”