Nederlands bedrijf verdacht van witwassen 1,2 miljard dollar

Man overleden na schietpar­tij in Eindhoven, was volgens buurt op bezoek bij moeder

11:09 In Eindhoven is vrijdag op klaarlichte dag een man neergeschoten. Het slachtoffer, dat werd geraakt op de Beukenlaan bij Strijp-S, werd op straat gereanimeerd en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Later in de ochtend bezweek hij aan zijn verwondingen. Buurtbewoners weten om wie het gaat en zeggen afzonderlijk van elkaar dat hij op bezoek was bij zijn moeder.