Nederlands Kampioenschap Tegenwind fietsen: ‘Je moet een beetje gek zijn’

Over zijn fiets gebogen, tegen de wind, hijgt Edwin van Gaalen (57) uit Kamperland uit bij de finish. Dit is de zesde keer dat hij meedoet aan het NK Tegenwindfietsen. Startnummer 76 heeft ie deze keer. ,,Op de Ventoux wordt het kaal en hier krijg je alleen maar nog meer wind. Het houdt niet op. Maar er is hier een voordeel: ik fiets richting huis.” Daar is geen woord van gelogen. Zijn huis kan hij vanaf de finish bijna zien liggen.

Heeeey, maat. Kijk eens… Voordat Edwin het weet krijgt hij een oliebol in zijn mik gestopt. ,,Hier. Gefeliciteerd. Alle spieren weer los?” De vette bol komt als geroepen. ,,De Ventoux heb ik een keer gedaan. Gewoon een keer afvinken en dan is het goed hé. Maar dit? Dit is de zesde keer. Als het is, doe ik mee. Geweldig. Je moet een beetje gek zijn. Dat is één. En twee: dit is Zeeland. Ze komen hier alleen als het mooi weer is, maar als het stormt is het hier geweldig. Dit wordt olympisch, echt. Dat ga ik nog meemaken. Dit is zo leuk.”