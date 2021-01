Nederlands meisje (17) met corona opgepakt in Zwitserland, probeerde terug te vliegen naar Schiphol

Een Nederlands meisje van 17 dat positief was getest op het coronavirus is vanochtend in Zwitserland opgepakt omdat ze de haar opgelegde quarantaine wilde ontvluchten. Ze stond op het punt naar Schiphol te vliegen met een negatieve nepcoronatest. Het meisje was op vakantie, meldt een politiewoordvoerder aan deze site.

De tiener werd opgepakt in Zürich kort voordat ze aan boord wilde gaan. Ze gaf toe toe dat ze op het vliegveld de nepcoronatest had overlegd.



De jonge vrouw was positief getest in het kanton Wallis, waar kan worden geskied. De autoriteiten hadden haar bevolen in quarantaine te gaan, maar toen ze merkten dat ze was vertrokken, brachten ze de politie op de hoogte.

Tegen de jongedame is een strafzaak geopend wegens het overtreden van de coronawetgeving en het vervalsen van documenten. Ze is met een ambulance teruggebracht naar Wallis, één van de twee zuidelijke kantons (deelstaten) van Zwitserland.

Besmettelijke variant

Zwitserland registreerde in de laatste week van december gemiddeld ongeveer 4000 positieve tests per etmaal. Dat komt neer op ongeveer 47 gevallen per 100.000 inwoners per dag. Nederland telt per dag gemiddeld zo’n 65 positieve tests op elke 100.000 inwoners.

Volgens Alain Berset, de minister van Gezondheid, is de corona-aanpak van de Zwitserse regering te laks geweest. ,,In de zomer dachten we dat het ergste achter de rug was. We waren te laks. En daarna waren we veel te optimistisch toen we dachten dat grote evenementen in het najaar weer mogelijk waren”, zei Berset vorige week in een interview met de Zwitserse publieke omroep SRF. ,,Als je fouten maakt, moet je ze zo snel mogelijk herstellen”, voegde Berset eraan toe.

In het Zwitserse systeem hebben de kantons veel te zeggen. ,,De Zwitserse manier heeft een prijs. Het vraagt om eigen verantwoordelijkheid, verstand en vooruit kunnen zien. Als dat niet werkt, moeten we de maatregelen aanscherpen. Dat hebben we gedaan”, verklaart Berset.

Zwitserland besloot een paar dagen geleden om alle restaurants, cafés en culturele instellingen een maand lang te sluiten. Skigebieden mogen openblijven.

