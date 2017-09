Nederlandse automobilist (19) komt om in Duitsland

Renate Dorrestein (63) ernstig ziek

19:25 Schrijfster Renate Dorrestein heeft slokdarmkanker en mogelijk nog maar een jaar te leven. Dat vertelt ze in een interview in De Volkskrant vandaag. Dorresteins (63) nieuwste boek Reddende engel kwam vandaag uit, maar de auteur zal geen promotietoer maken. ,,Je weet dat je ooit doodgaat, maar als het je wordt aangezegd, sta je er toch versteld van hoezeer je hier niet op had gerekend.''