Nederlandse bedrijven bouwen mee aan 'foute brug' naar de Krim

De negentien kilometer lange Krim-brug is een doorn in het oog van het Westen. In maart 2014 nam Rusland de Krim in, zeer tegen de zin van het westen. Sindsdien zijn er strenge sancties ingesteld voor het gebied.

Kleine bedrijven

Het gaat om twee kleine bedrijven. Dematec Equipment uit Dodewaard heeft een extra krachtige heihamer gebouwd, Bijlard Hydrauliek uit Milsbeek heeft daarvoor het belangrijkste onderdeel geleverd. De heihamer is begin 2016 in onderdelen verscheept naar Rusland, waar die vlakbij de Russische stad Saman aan de Zwarte Zee in elkaar is gezet. Vervolgens heeft de heimachine enige tijd zware buizen in de zeebodem gestampt, als fundering voor de pijlers van de brug. Dat is louter op onbetwist Russisch grondgebied gebeurd, zegt Dematec-directeur Derk van den Heuvel, die wereldwijd heimachines levert. ,,Volgens EU-sancties mogen we niet op de Krim aan het werk zijn, maar wel in Rusland.”