Nederlandse bevolking opnieuw gegroeid: 17,4 miljoen

De Nederlandse bevolking is in 2019 opnieuw gegroeid. Vorig jaar kwamen er naar schatting 132 duizend personen bij waardoor Nederland nu ruim 17,4 miljoen inwoners telt. Dat blijkt uit de nieuwste ramingen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), op basis van voorlopige cijfers tot en met 1 december. De bevolking nam vorig jaar meer toe dan de drie jaar daarvoor. In 2019 kwamen er 31 duizend inwoners meer bij dan een jaar eerder. De bevolkingsgroei is vooral het gevolg van immigratie.

Hoewel nog niet alle gegevens voor 2019 verwerkt zijn, verwacht het CBS dat 272 duizend mensen zich in 2019 in Nederland vestigden. Dat zijn er 28 duizend meer dan in 2018. Het aantal mensen dat vertrok, blijft vrijwel hetzelfde als vorig jaar: 158 duizend. Dat betekent dat de bevolking door buitenlandse migratie in 2019 per saldo met 114 duizend personen groeide. Ook werden er 18 duizend meer kinderen geboren dan dat er mensen overleden. De natuurlijke aanwas kwam daarmee 3 duizend hoger uit dan in 2018.

Helft immigranten komt uit Europa

Van alle mensen uit het buitenland die zich in 2019 in Nederland vestigden, kwam bijna de helft uit Europa, van wie 85 procent uit een EU-land. 18 procent van de immigranten kwam uit Azië, met India en China als grootste groepen. Het aantal asielmigranten in 2019 komt naar schatting uit op 16 duizend, bijna 6 procent van de totale immigratie.

Per saldo kwamen er in 2019 uit alle werelddelen meer mensen naar Nederland dan in 2018. Dat geldt ook voor mensen die in Nederland geboren zijn. Van hen kwamen er 34 duizend terug naar Nederland, terwijl er 3 duizend minder uit ons land vertrokken, namelijk 39 duizend.

Grootste groei deze eeuw

De huidige bevolkingsgroei is de grootste sinds het begin van deze eeuw. De laatste keer dat de bevolking in een vergelijkbaar tempo groeide was in 1975, ten tijde van de onafhankelijkheid van Suriname. In 1975 was ongeveer de helft van de groei afkomstig van buitenlandse migratie, in 2019 was dat meer dan 85 procent. Het migratiesaldo is sinds 2015 op recordhoogte, terwijl het geboorteoverschot sindsdien op het laagste niveau is sinds de eeuwwisseling.

Meeste aanwas in grote steden

De grote steden hebben er in absolute aantallen in 2019 de meeste inwoners bij gekregen, aldus het CBS. De tien grootste steden in Nederland groeiden zowel door natuurlijke aanwas (meer geboorten dan sterfgevallen) als door immigratie.

Amsterdam kreeg er volgens het statistiekbureau in 2019 bijna 11.000 inwoners bij, Den Haag bijna 8000, Rotterdam bijna 7000 en Utrecht bijna 5000. In verhouding tot het aantal inwoners groeide Almere van de tien grootste steden het hardst, met 18 nieuwe ingezetenen per duizend inwoners.

Behalve in Utrecht en Almere was migratie de belangrijkste motor achter de stedelijke bevolkingsgroei. Dit gebeurde vooral in Amsterdam, Eindhoven en Arnhem.

Naar percentage gemeten groeiden de randgemeenten van grote steden vorig jaar het hardst, vooral door verhuizingen vanuit andere gemeenten. Zo kreeg Diemen met 54 nieuwe ingezetenen per duizend inwoners er relatief de meeste inwoners bij. Dat is toe te schrijven aan enkele grootschalige nieuwbouwprojecten, die voornamelijk gezinnen uit Amsterdam aantrokken. Datzelfde beeld is volgens het CBS zichtbaar in Zuidplas (bij Rotterdam), Beemster en Blaricum (bij Amsterdam) en Son en Breugel (bij Eindhoven).