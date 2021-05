Nederlandse drugslabs duiken vaker net over de grens op: pakkans kleiner

Dit eetcafé sluit het terras na een week alweer: ‘Sorry lieve mensen, dit is niet te doen’

6 mei Het terras van eetcafé De Beurs in Meppel is na amper een week alweer gesloten. Uitbater Eduard Konijnenburg kan niet werken met de vele regels waar hij zich aan moet houden. ,,Sorry lieve mensen, maar dit is niet te doen.”