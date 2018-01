Nederlandse F-16's vertrokken voor missie tegen IS

Het gaat om zes toestellen, waaronder twee reservevliegtuigen. De straaljagers zullen deelnemen aan de internationale coalitie die strijdt tegen IS in Irak en Oost-Syrië. In de afgelopen twee weken zijn vanaf de vliegbasis Eindhoven ook al 150 militairen vertrokken als ondersteuningspersoneel voor de gevechtsvliegtuigen.

De Nederlandse vliegtuigen zijn de afgelopen tijd onder meer uitgerust met nieuwe satellietcommunicatie. Eerder waren Tweede Kamerleden onaangenaam verrast over het ontbreken hiervan, omdat het de inzet van de toestellen zou beperken.

Nederlandse F-16's zijn voor het laatst in 2016 ingezet in de strijd tegen IS. Ze lossen de Belgische F-16's in Jordanië af. Belgische militairen zullen de Nederlandse eenheid beveiligen.

Minder actief

De verwachting is dat de toestellen minder actief zullen zijn dan destijds. IS is in het grootste deel van Irak en Syrië teruggedrongen.

Toch heeft de Iraakse premier nadrukkelijk aangedrongen bij premier Mark Rutte om de Nederlandse inzet te verlengen. De missie zal ergens begin volgend jaar een stabilisatiemissie worden.

Nederland doet sinds 2014 mee aan de strijd tegen IS. Niet alleen met vliegtuigen, maar ook door Iraakse en Koerdische militairen te trainen en te steunen.