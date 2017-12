Nederlandse fotograaf schiet magische plaatjes van trainende JSF-piloten

De vlucht over Sedona, waarbij Frank in een F-16 van het 148ste gevechtssquadron mee terugvloog naar luchtmachtbasis Edwards, vormde de slagroom op de taart. Wat gaat er door een mens heen, terwijl de aarde rakelings onder je doorschiet? ,,Dat is uniek’’, antwoordt Crebas. ,,Na afloop vier ik dat graag met een biertje, maar tijdens de vlucht ben ik vooral aan het fotograferen.’’



Hoewel het niet de eerste keer is dat Crebas voor een klus als deze wordt uitgenodigd, is hij enorm trots op de ervaring en de foto’s. ,,Trots dat ik de kans krijg dit werk te doen’’, schrijft hij op Twitter. Dit weekend vliegt hij terug naar thuisbasis Emmeloord. Maar niet voordat hij nog wat foto’s heeft geschoten. Van het vermaarde vliegtuigkerkhof in Tuscon, Arizona, bijvoorbeeld. ,,Ik ben een bevoorrecht mens.’’