Nederlandse Hetty Berg gaat Joods Museum Berlijn leiden

Die had te maken met de pro-Palestijnse beweging Boycots, Desinvesteren en Sancties (BDS). Het Duitse parlement bestempelde haar in mei als antisemitisch. Enkele weken later verscheen op het Twitteraccount van het Joods Museum een bericht waarin werd verwezen naar een artikel dat de motie van de Bondsdag bekritiseerde. #Mustread, stond erbij vermeld.

Daarna barstte een storm van kritiek los. ,,De maat is vol’’, liet Josef Schuster van de Centrale Raad van Joden in Duitsland weten. ,,Het Joods Museum Berlijn lijkt volledig losgeslagen. Onder deze omstandigheden moet men zich afvragen of de term ‘Joods’ nog steeds geschikt is.’’

Achtergrond

Hetty Berg werd geboren in Den Haag, studeerde theaterwetenschappen in Amsterdam en Management in Utrecht. In 1989 begon ze als curator en cultureel historicus in het Joods Historisch Museum in Amsterdam. Sinds 2002 is ze museummanager en hoofdconservator van het Joods Cultureel Kwartier in Amsterdam, waarvan het Joods Museum, het Kindermuseum, de Portugese Synagoge, het Nationaal Holocaust Museum en het Hollandsche Schouwburg Memorial deel uitmaken.