'Nederlandse IS'ers omgekomen bij herovering Raqqa'

De Nederlanders bevonden zich tussen de strijders die weigerden zich over te geven. Volgens de woordvoerder zijn zij door de SDF gedood tijdens de militaire operatie. Het Amerikaanse leger claimt dat er nog ongeveer honderd IS-strijders in Raqqa zijn en ongeveer 6.500 in Syrië en Irak.



De SDF meldde vandaag de twee belangrijkste strategische punten in Raqqa, het ziekenhuis en het stadion, te hebben veroverd op terreurgroep IS. Volgens lokale getuigen was er nog sprake van sporadische beschietingen, terwijl militieleden de overwinning vierden in de straten van de stad. Volgens een woordvoerder van de door de Verenigde Staten geleide coalitie hebben SDF-strijders 90 procent van de stad onder controle.