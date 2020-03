‘Nederlandse IS-vrouw wist van misbruik in Syrië en profiteerde ervan’

Het is begin 2017 als Layla Taloo denkt dat er eindelijk een einde aan haar ellende komt. Bijna drie jaar lang is ze in handen van terreurgroep IS geweest, gebruikt als slavin door strijders en hun vrouwen. Acht keer is ze doorverkocht op slavenmarkten, keer op keer een nieuwe eigenaar die haar steeds weer verkrachtte en haar twee jonge kinderen mishandelde, zo vertelt ze aan deze krant. Maar nu heeft de ontvoerde Jezidi-vrouw zichzelf met geld van haar familie vrij kunnen kopen. Een sharia-rechtbank van de Islamitische Staat heeft het document opgemaakt: ze is geen slavin meer, maar een ‘vrije’ vrouw. Het papiertje kostte 7500 euro en ze moest ervoor doen alsof ze zich bekeerd had tot de islam.