Nederlandse met corona schrikt van reacties op sociale media: ‘Die maken me pas ziek’

Nederland en de coronazor­gen: heeft het verzor­gings­huis straks wel genoeg personeel?

Met vereende krachten probeert Nederland de verspreiding van het coronavirus onder controle te houden. Maar doen we genoeg? Hoe beschermen we onze kwetsbare mensen? En hoe erg kan het worden? Langzaam bereidt het land zich voor op Plan B. ,,Zodra het RIVM de richtlijnen aanpast, komen we in actie."