Nederlandse motorrijder (68) omgekomen bij ongeval in Duitsland

Man mishandelt vrouw na aanrijding met zijn hond, dochtertje is getuige

1 juni Een automobiliste heeft vandaag in Zwolle flinke klappen gekregen van een boze hondenbezitter. De man was woest omdat de vrouw zijn hond had aangereden. Haar dochtertje zat op het moment van het incident in de auto en was getuige van het geweld.