Nederlandse plofkrakers teisteren Duitsland

Vrachtwa­gen­brand waarbij chauffeur zwaarge­wond raakte blijkt aangesto­ken

21 augustus De vrachtwagenbrand aan de Leigraafweg in Doesburg in de nacht van woensdag op donderdag is volgens de politie aangestoken. Bij de brand raakte de 46-jarige vrachtwagenchauffeur uit Bergen op Zoom die in de cabine lag te slapen zwaargewond. Hij ligt nog in coma.