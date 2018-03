Nederlandse politie buigt diep voor Franse agent die leven opofferde

‘Arnaud Beltrame, held van Trèbes. Laten we deze naam nooit vergeten.’ Het bericht met een foto van de officier van de Franse Gendarmerie gaat afgelopen dagen viraal op sociale media en is afkomstig van drie goed bevriende agenten uit Midden-Nederland. Op Facebook vragen ze met de verkoop van speciale armbanden al jaren aandacht vragen voor geweld tegen politieagenten, maar nog niet eerder maakte een zaak zo veel los als nu. Honderden mensen delen nu hun eerbetoon voor de man die zich vrijwillig liet gijzelen en daarmee het leven redde van een caissière van supermarkt Super U. De vrouw werd door aanslagpleger Radouane Lakdim afgelopen vrijdag als laatste onder schot gehouden. Na de uitruil schoot ‘de soldaat van IS’ vier keer op Beltrame en verwondde hem met een mes. De agent overleed later in het ziekenhuis. Hij werd 45 jaar.

Heldendaad

Dapperheid

Beltrame betaalde de allerhoogste prijs voor zijn dapperheid. Iets dat niet alleen grote bewondering oogst, maar ook leidt tot diepgaande gesprekken op de werkvloer. Want wie zou hetzelfde doen? Zo’n scenario staat niet beschreven in de handboeken van de politie. En er is ook geen korpschef die dit van zijn mensen vraagt.



,,Agenten doen een stap naar voren, waar anderen een stap terug doen’’, laat plaatsvervangend korpschef Henk van Essen in een reactie weten. ,,De eigen veiligheid en de veiligheid van anderen staat daarbij vanzelfsprekend voorop. De situatie zoals afgelopen vrijdag in Frankrijk typeert de motivatie van politiemensen om, ongeacht het gevaar, die stap naar voren te zetten. Dat laat zich niet omschrijven in een protocol of werkinstructie. Dat verdient groot respect.’’