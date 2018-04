Nederlandse politie haalt site met illegale porno uit de lucht

ANON-IB is een site waar wereldwijd pornografisch materiaal werd uitgewisseld. Op de site werden ook foto’s en video’s van vrouwen gedeeld die zonder het te weten zijn gefilmd. Daarnaast staat er mogelijk kinderporno op de site.

De korpsleiding van de Nederlandse politie wil tot donderdag 26 april niets zeggen over de operatie. Wie de site ANON-IB opzoekt op internet, ziet de volgende melding: ,,Het Anon-IB forum is door Cybercrime Teams van de Nederlandse politie voor nader onderzoek in beslag genomen, in verband met onderzoek naar strafbare gepleegde feiten.”

Servers in Nederland

Anon-IB is een website die geregistreerd is op de Seychellen. Volgens een artikel in Vice staan de servers in Nederland. De politie wil dat nog niet bevestigen. Morgen zal op politie.nl meer bekend worden gemaakt.