Nederlandse politie tapte drugsbaron El Chapo af voor VS

De Nederlandse politie heeft in 2011 en 2012 de communicatie van de Mexicaanse drugsbaron Joaquín Guzmán alias 'El Chapo' afgetapt en gedeeld met de Amerikaanse FBI. De opsporingsdienst hoorde dankzij de afluisteroperatie voor het eerst in jaren de stem van El Chapo en kreeg een compleet beeld van zijn omvangrijke organisatie, het Sinaloa-kartel, zo bevestigen bronnen aan de Volkskrant .

De FBI had een criminele informant die een BlackBerry-netwerk voor de drugsorganisatie van de Mexicaan had opgezet. Met versleutelde berichten konden El Chapo en co veilig communiceren. Met de hulp van de overgestapte ICT’er kreeg de FBI volgens het dagblad de toegang tot de BlackBerry-server en de encryptiesleutels in handen. Daarna werd de server verplaatst van Canada naar Nederland, omdat in ons land soepeler omgaat met tapverzoeken.

De Nederlandse politie werd gevraagd de communicatie af te tappen. Honderden telefoongesprekken werden afgeluisterd. De politie kende het belang van de afluisteroperatie slechts gedeeltelijk. De FBI vertelde lange tijd niet dat het ze om El Chapo te doen was. Dat deed ze pas in januari 2013.

Hoge stem

Vandaag speelden de openbaar aanklagers tijdens een zitting in het proces tegen de Mexicaan delen van de afgeluisterde gesprekken af in de rechtszaal in New York. Volgens FBI-agent Steven Marston was de stem van de 61-jarige Guzmán op de banden goed te onderscheiden. Hij spreekt met een wat hogere, zangerige stem, een tikkie nasaal.

Op een van de gesprekken was te horen hoe El Chapo en een van zijn bendeleden bespreken hoe om te gaan met lokale overheidsbekleders en politieagenten. ,,Je hebt ons geleerd een wolf te zijn en hoe ons zo te gedragen", zegt de handlanger tegen zijn baas. El Chapo drukt de man vervolgens op het hart voorzichtig te zijn met agenten.

El Chapo werd in 2017 uitgeleverd aan de Verenigde Staten. In november 2018 begon het proces tegen hem. De 61-jarige ‘El Chapo’ verdiende volgens de aanklager miljarden dollars met de smokkel van drugs en andere illegale handel. Hij moet zich verantwoorden voor zeventien aanklachten, waaronder het leiden van een misdaadorganisatie, drugshandel, ontvoering, moord en witwassen van crimineel geld. Hij wordt ervan verdacht de opperbaas te zijn van een ‘multi-miljardenconcern, een criminele multinational die drugs, geweld en ellende naar onze straten en in onze gemeenschap sluist’, aldus openbaar aanklager Sally Yates.

Guzmán heeft verschillende topadvocaten ingehuurd. De dappere jury is anonimiteit gegarandeerd.

Samenwerking