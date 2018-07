Nederlandse poster-jihadist geëxecuteerd door IS zelf?

Dat schrijft het Duitse blad Bild op basis van gesprekken met een Europese IS-strijder. Volgens het blad had Yilmaz afstand genomen van IS, hielp hij andere ex-IS’ers ontsnappen naar Turkije en wilde hij er zelf ook vandoor. Hij werd zo’n drie maanden geleden erbij gelapt door een Duitse en een Oostenrijkse IS’er, aangehouden door de IS-veiligheidsdienst en geëxecuteerd.

Salih Yilmaz haalden in 2013 de voorpagina’s van Nederlandse kranten toen bleek dat hij als Nederlandse ex-militair naar Syrië was getrokken voor de jihad. De Hagenaar diende in 2009 en 2010 in het Nederlandse leger, zo bleek uit oude foto’s waarin hij poseerde met dienstmaten. Hij was de eerste ex-militair van wie bekend werd dat hij op jihad was gegaan. Yilmaz diende eerder ook al in het Turkse leger.

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Salih Yilmaz als soldaat in het Nederlandse leger.

Quote We zijn hier gekomen om te sterven Salih Yilmaz Eenmaal in Syrië werd hij een bekendheid. Hij vocht bij verschillende strijdgroepen, gaf interviews aan internationale tv-zenders en was alom aanwezig op social media. Hij stelde naar Syrië te zijn gekomen om te sterven. Het plaatsen van foto’s met katten en, later, met zijn zoontje behoorden tot zijn favorieten.



Op chatsite ASK.fm hield hij onder strijdnaam ‘Israfil’ vraag-en-antwoord-sessies. Hij stelde er onder meer dat hij vooral streed tegen de Syrische president Assad en dat hij als instructeur werkte omdat de meeste jihadisten geen militaire training hadden. Ook stelde hij dat Europa de aanslagen in Parijs vooral aan zichzelf te danken had, het was immers Europa dat de moslims in Syrië vanuit de lucht met bommen bestookte.

Volledig scherm Een kattentweet van Yilmaz.

Door die online sterrenstatus trok Yilmaz ook Nederlandse vrouwen aan. De Limburgse bekeerlinge Aicha reisde speciaal voor een huwelijk met hem naar Syrië. Eenmaal daar bleken de twee geen ideale match. Het huwelijk duurde kort en Aicha keerde al snel weer terug naar Nederland. Yilmaz poseerde ondertussen op foto’s met andere Nederlandse Syriëgangers, zoals Victor D. Die kwam recent in het nieuws omdat hij terug wil naar Nederland.

Yilmaz sloot zich uiteindelijk aan bij IS. In 2016 en 2017 werd hij meerdere keren online doodverklaard: hij zou zijn omgekomen bij een bombardement van de westerse coalitie.

Verraad

Volgens Bild kwam hij echter niet om bij een bombardement, dat verhaal werd verteld zodat hij onder de radar kon verdwijnen. Yilmaz werd, drie maanden geleden pas, geëxecuteerd door IS zelf, vertelde een IS-strijder aan Bild-journalist Bjorn Stritzel. Yilmaz zou voor IS niet zozeer gevochten hebben, maar vooral als instructeur hebben gewerkt. Vanwege meningsverschillen zou hij ook daarmee gestopt zijn en toestemming hebben gekregen als burger door het leven te gaan.

Hij deed dat in de Syrisch-Iraakse grensplaats Abu Kamal, een van de laatste plekken waar IS nog de baas is. Van daaruit zou hij ex-IS’ers hebben geholpen te ontsnappen uit het ineenstortende kalifaat. En zou hij zelf plannen hebben gemaakt de oversteek naar Turkije te maken. Dat ‘verraad’ heeft hij volgens een IS-bron met zijn leven moeten bekopen.

Of het Bild-verhaal klopt, is nauwelijks te verifiëren. Inlichtingendiensten wijzen al jaren op het risico dat IS’ers hun dood in scène zetten om zo te kunnen ‘verdwijnen’. De Nederlandse Syriëganger Marouane B. liet vrienden in Nederland vertellen dat hij dood was, maar bleek een paar maanden later nog springlevend. Nederland kan ook geen onderzoek ter plekke doen, inlichtingendiensten gaan vooral af op verhoren van gevangengenomen IS’ers.

Het is echter niet onwaarschijnlijk dat Yilmaz door IS zelf is doodgeschoten. De terreurgroep staat erom bekend hard op te treden tegen verraders.