Nederlandse schapen slachtoffer van hongerige wolven

Schapenhouders in Nederland lijden onder de aanwezigheid van wolven. Uit onderzoek is vandaag gebleken dat schapen in Limburg het slachtoffer zijn geworden van een wolf. In Drenthe en Twente zijn de afgelopen dagen eveneens schapen doodgebeten en aangevreten. Volgens de schapenboeren daar kan alleen een wolf een dergelijke slachting aanrichten.

Faunabeheer Drenthe gaat nu in de noordelijke provincie onderzoek doen naar de doodgebeten schapen, het Faunafonds is in Twente al bezig met dna-onderzoek. In Limburg is het resultaat inmiddels bekend. Volgens de provincie Limburg is duidelijk geworden dat het om een wolf gaat.

Vergoeding

De gedupeerde Limburgse schapenhouders in Lottum, Venlo en bij Heythuysen hebben nu recht op een vergoeding. Volgens het dna-onderzoek is de kans groot dat het gaat om dezelfde wolf die medio deze maand in het Belgische Opoeteren werd doodgereden in het verkeer. Ook daar werden schapen doodgebeten.

De wolf is op grond van Europese regels een streng beschermde diersoort en mag onder geen beding worden gedood door jagers. De provincie vergoedt daarom de schade die is veroorzaakt door een wolf. Daarvoor is wel een dna-test nodig, omdat schapen ook slachtoffer kunnen worden van loslopende honden.

Jonge wolven

In maart 2015 werd voor het eerst in 150 jaar tijd een wolf gesignaleerd in Nederland. Daarna namen de waarnemingen snel toe. De aanwezigheid van wolven in ons land is op zich logisch verklaarbaar. In het oosten van Duitsland leven wolven in groepen. Jonge wolven verlaten na twee jaar de roedel op zoek naar een eigen leefgebied en een partner. Ze kunnen daarbij wel 1000 kilometer afleggen en lopen steeds vaker de grensstreek met Nederland binnen.