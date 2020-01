Nederlandse staat deels aansprakelijk voor vliegramp in Faro

De Nederlandse staat is deels aansprakelijk voor de vliegramp in Faro (1992). Dat heeft de rechtbank in Den Haag vanochtend bepaald in een langslepende rechtszaak. Slachtoffers eisten twee maanden geleden voor de rechter dat drie deskundigen onder ede zouden worden gehoord over een rapport dat ze hadden opgesteld.