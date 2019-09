Nederlandse tak Thomas Cook stelt 10.000 reizigers gerust: niemand hoeft nu direct naar huis

Op sociale media verschijnen de eerste berichten van getroffen vakantiegangers, vooral van mensen die nog op vakantie moeten en nu geen bestemming hebben, maar wel veel kosten hebben gemaakt. Ondanks de zorgen zijn alle Nederlanders met een vakantie bij Thomas Cook of Neckermann gedekt onder de voorwaarden van de garantieregeling van de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR). Voor mensen die een reis hebben geboekt, betekent dit dat ze hun geld terugkrijgen. De SGR neemt kort gezegd de kosten over van aangesloten reisorganisaties als die in financiële problemen komen. Volgens de SGR geldt de garantieregeling voor alle boekingen, ongeacht de bestemming of hoogte van de reissom. Losse vliegtickets die zijn geboekt bij een SGR-deelnemer vallen niet onder de garantieregeling. Ook lijndiensten en charters vallen niet onder de SGR-garantie.

De zegsvrouw bij Thomas Cook Nederland benadrukte afgelopen nacht dat Thomas Cook Nederland formeel nog geen faillissement heeft aangevraagd. Het is overigens niet uitgesloten dat dat de komende dagen alsnog zal gebeuren. In Nederland werken 200 mensen bij Thomas Cook.

Op de website van de SRG zal later vandaag meer informatie verschijnen over hoe gedupeerden van Thomas Cook en Neckerman Reizen actie kunnen ondernemen.

Monsterklus

De SRG stevent weer of op een monsterklus, met het faillissement van de Travelbird nog maar net achter de rug. In het faillissement van TravelBird heeft SGR circa 36.000 claims ontvangen, goed voor zo'n 50.000 gedupeerden. Het Amsterdamse Travelbird zag in 2010 het levenslicht, groeide in korte tijd explosief en had 310 medewerkers. Het bedrijf maakte eind 2018 een zeer afgeslankte doorstart onder Britse vleugels.